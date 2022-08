James Derwin Europees kampioen bij ponyspringen, Yfke Priem achtste

De Europees Kampioen springen bij de pony's is een Ierse ruiter, James Derwin. Hij bleef het gehele tournooi foutloos. Alle medailles in het individuele tournooi gingen zelfs naar de Ieren, die ook de landenwedstrijd al wonnen. De Nederlandse Yfke Priem werd na een super laatste rondje achtste in het kampioenschap.

Op het EK springen voor pony’s veroverde Nederland eerder deze week de bronzen medaille. In het individuele parcours trokken zowel Siebe Leemans als Bethany Vos zich terug voor de derde ronde. Jersey Kuijpers en Ava Eden van Grunsven kregen wat balken op de eerste twee dagen van het tournooi en haalden de selectie voor de finale niet. Daarmee was alleen Yfke Priem in een oranje jasje in de individuele finale te zien.

Yfke Priem mooie finale

De eerste omloop leverde zeven strafpunten op, maar in de tweede omloop reed Priem een fantastisch foutloos rondje met haar pony Zafarano vh Gehucht Z. Toen alles bij elkaar opgeteld was, bleek dat goed voor plaats acht in het eindklassement van het Europees kampioenschap. Een knappe prestatie!

Priem: ‘Volgens plan’

“In de eerste manche merkte ik dat Zafarano wat moe werd na de driesprong. Helaas liep hij hierdoor tegen een balk en wat tijdsfouten aan. De tweede manche ging helemaal volgens het plan wat Edwin en ik besproken hadden. Ik ben ontzettend blij. Nu even rust. Het NK komt te vroeg, maar eind september hoop ik de NationCup te rijden en eind van het jaar de WorldCup.”

Ierland niet te verslaan

De Ieren waren onverslaanbaar in zowel de landenwedstrijd als het individuele kampioenschap. Bij de titelstrijd van zondag moest er zelfs nog een Ierse barrage aan te pas komen om te bepalen wie er kampioen of reservekampioen zou worden. James Brennan was sneller, maar zag een balk vallen. Daarmee werd zijn land- en naamgenoot James Derwin Europees kampioen, met Rincoola Babog. De eveneens Ierse Coen Williams won het brons.

Uitslag kampioenschap

Bron: Horses.nl / KNHS