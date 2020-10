James Billington en Steven Veldhuis winnen de 1.40m en 1.30m RWC van IJsselmuiden

Dit weekend staat alweer de tweede wedstrijd van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics (RWC) op het programma. Dit maal is de accommodatie van de Deltaruiters in IJsselmuiden het podium. De eerste rubriek van de dag, de 1.30m Stal van Geel-Schroder Prijs, viel in handen van Steven Veldhuis. In de 1.40m Horses2Fly Prijs was James Billington de snelste en liet hij een Australiër en een Ier achter zich in de prijsuitreiking.

Billington was in het 1.40m iedereen de baas. De Brit zette met Golden Boy (v.Cardento) in de tweede fase een tijd neer van 26.94 seconden en mocht voorop in de ereronde. De Australiër Jake Hunter en Jarcobond (v.Vagabond) klokten 28.20 seconden en kwamen tekort voor de winst. De Ier Conor Drain en Shanroe Barney (v.Dallas VDL) deden er 28.81 seconden over en pakten een derde prijs.

Twee keer Mulder en Dubbeldam

Pim Mulder was ook in goede doen in de 1.40m rubriek. Mulder was dan ook met twee paarden te vinden in de top zes. Met Memphis Z (v.Mylord Carthago) werd de ruiter vierde en met Hazelhorst (v.Cardento) pakte Mulder een zesde prijs. Jeroen Dubbeldam nestelde zich ertussen met Kennedy Z (v.Kashmir van Schuttershof) op plek vier.

Steven Veldhuis schrijft 1.30m op naam

Waar het vorig weekend in Mariënheem zoon Stef Veldhuis was die de 1.30m rubriek won, was het in IJsselmuiden vader Steven Veldhuis die bovenaan de uitslagenlijst pronkte. De man uit Haaksbergen was met Iregina de snelste in de 1.30 twee-fasen proef. Een tijd van 24.66 was genoeg om er met de winst vandoor te gaan.

Jan Diepman zat Veldhuis op de hielen. Met Honnarissa (v.Inshallah de Muze) finishte de ruiter in 25.24 en mocht als tweede opstellen. Frank Buitenhuis was goed voor een derde plaats met Ivory (v.Nabab de Reve) voor Robert Vos (Gem Flow Z) en Hessel Hoekstra (Jackpot R) die vierde en vijfde werden.

Het 1.35m en de 1.45 GP

Vanmiddag staat er nog de 1.35m European Lease Company prijs op het programma gevolgd door de Lodewijk Assurantiën 1.45m Grand Prix. Aangezien vanwege corona publiek nog niet is toegestaan, is Horse & Country TV aanwezig om de 1.35m proef en 1.45m Grote Prijs uit te zenden. Dit is te bekijken via tv en via de livestream (met H&C+ account).

Bron: Horses.nl/Horse & Country TV