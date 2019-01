Jan Greve’s fokproduct Fecybelle wint 2* Grand Prix Sopot

In handen van de Ierse springruiter Shane Carey snelde de Carambole-dochter Fecybelle naar de overwinning in de 2* Grand Prix van Sopot dit weekend. Het fokproduct van Jan Greve is in haar eerste internationale jaar en liep in november al naar een tweede plaats in de wereldbekerwedstrijd in Leszno.

In de barrage van de Grand Prix over 1,45m had de Pool Krzysztof Ludwiczak al met Sandra Blue (v. Sandro Boy) een snelle tijd neergezet van 38,89 seconden. Toch wist even later Shane Carey met Fecybelle nog vier tiende van die tijd af te snoepen en zo de zege te pakken.

Maria Gretzer

De negenjarige Carambole-dochter is in augustus pas aan haar internationale carrière begonnen onder Shane Carey. Jan Greve’s fokproduct werd destijds aangeschaft door de Olympische amazone Maria Gretzer die nog steeds de eigenaresse van het paard is. De Zweedse reed Fecybelle zelf naar de overwinning in de finale van de Youngster Cup voor zesjarigen in Falsterbo.

Tweede in WB-wedstrijd Leszno

Onder de Ierse springruiter Carey begon Fecybelle in augustus met het internationale werk en van de elf starts werd er acht keer een top vijf klassering behaald waaronder de tweede plaats in de WB-wedstrijd in Leszno.

Kubiak derde

Achter Shane Carey en Krzysztof Ludwiczak werd Grzegorz Kubiak derde op Szuler (v. Luron). Kubiak bleef ook nul en finishte in 39 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl