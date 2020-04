Jan Tops mag geen ‘kasteel’ bouwen

Jan Tops mag zijn paardensportcomplex in Valkenswaard niet uitbreiden met een hotel in de stijl van een Frans kasteel. Voor een strakker ontwerp ziet de gemeente meer kansen.

In 2016 diende Tops al een voorstel in bij de gemeente om een hotel met vijftig kamers te bouwen. Dit voorstel is nu meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Eerst in 2016 diende Tops een ontwerp in voor een verzameling strakke ecolodges, maar twee jaar later zag hij het hotel toch meer in de vorm van een chique Frans kasteel. Voor dit laatste ontwerp voelde de gemeente weinig en deze plannen moesten dus de prullenbak in.

Plannen doorgang

Wel biedt de gemeente nog een opening voor doorgang van de plannen. Zo moet het hotel worden beschouwd als een uitbreiding van het hippisch centrum van Tops. Voor het hele terrein wordt dus één bestemmingsplan gemaakt, waarin alles met elkaar moet zijn afgestemd.

Bron: Horses.nl/ED.nl