Jarno van Erp en Bon Giorno Go maken zich warm voor GP

In de kwalificatieproef voor de twee ster Grote Prijs in de Peelbergen gaf Jarno van Erp met Bon Giorno Go (v. Tygo) het rapste Nederlandse optreden. “Het was wel de bedoeling om vooraan in het klassement te eindigen, we gingen niet alleen maar zo snel vanwege de kou,” grapt de Brabantse ruiter. Het paar stond lang aan de leiding, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

Als tiende op de startlijst van de 1.40m proef koos Van Erp voor een binnendoor optie na de dubbel. “Dit paard kent de weg of in dit geval weet hij precies wat hij moet doen. Zo’n bocht is met hem prima te draaien,” vertelt Van Erp over de veertienjarige ruin die hij rijdt voor de fokker en eigenaar, H van de Goor.

‘Voor nu is het een goed begin’

Tot zijn spijt werd zijn tijd halverwege de proef geklopt door snelheidsruiter Martin Reznicek. De Tsjech liet de chronometer vijfhonderdste van een seconden vlugger stoppen dan Van Erp. “Met een beetje geluk winnen we dit weekend nog wel een proef, maar voor nu is het een goed begin.” Niet veel later bewees Duitster Felix Hassmann dat het nog sneller kon met Balance 30 (v. Balou du Rouet). Het paar klokte een seconden sneller uit. Louise Saywell maakte haar naam als geduchte concurrent wederom waar. Met PLS Halo Diamond sprong de Britse als een na laatste starter nog gauw naar het tweede geld.

Bron: Horses.nl