Jason Foley wint 1.50m Sunshine tour, Sanne Thijssen in top 10

De tweede week van de Sunshine Tour, in Vejer de la Frontera is in volle gang. Op de vrijdag ging de Ierse Jason Foley aan de haal met de winst in het 1.50m Big tour D. Foley kwam met Castlefield Cass( Cassidee x Puissance) over de finish met een tijd van 63.08 seconden. De Ierse ruiter is op dreef na een tweede plek in de 1.50m rubriek van donderdag op Castlefield Vegas (Cassino x Lux z).