Jeff Campf wint in Californië met KWPN’er Fugon

Jeff Campf won vannacht op Desert Park in Californië twee driesterrenrubrieken. Met KWPN'er Fugon (v. Ultimo) pakte de Amerikaan de hoofdprijs in de Sapphire Tour Speed Stake over 1m40. De tweede plaats was voor Joie Gatlin met High Five (v. Cardento) en derde werd Matt Archer met LLC's Luigi vd Bisschop (v. Bamako de Muze).

Campf kocht de tienjarige Fugon bijna een jaar geleden. Daarvoor werd de ruin gereden door Beau Schuttelaar en Hendrik-Jan Schuttert. Het is de eerste internationale winst voor het paard.

‘Meteen verliefd’

“Fugon wordt steeds beter en handiger in het houden van zijn balans na de sprongen” zei Campf na afloop. “Ik was meteen verliefd toen ik hem op de video’s zag en toen ik hem voor het eerst reed wist ik het meteen. Dus toen heb ik hem maar zelf gekocht, iets wat ik normaal niet zo snel doe. Hij heeft veel vermogen en is een echt karakterpaard, super dapper, bijna een eventer. Daarom is hij ook zo snel.”

Campf en zijn KWPN’er komen zondag terug in de ring voor de 1m45 Sapphire Tour. “Dat is een stapje omhoog, over 1m45, maar we zijn er klaar voor en ik ben benieuwd hoe het gaat.”

Tweede winst

Met Tender Star (v. Nintender) won Campf vervolgens ook de Ruby Tour Classic. met dit paard had hij ook al de tweefasenrubriek op vrijdag gewonnen. Hier werd tweede Kaitlin Campbell met Colada (v. Calido I) en derde Zazou Hoffman met Bloom du Plessis (v. Orient Express).

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl