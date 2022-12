Jeffrey Schmitz tweede met A Lee Spring Power in 1.40m Riesenbeck

De 21-jarige Jeffrey Schmitz snelde met de Westfaalse hengst A Lee Spring Power (v. Argentinus) vanmorgen in Riesenbeck naar de tweede plek in de 1.40m Midden Tour. Schmitz moest alleen Jörne Sprehe voor zich dulden. De Duitse was met de Oldenburgse hengst Hickstead White (v. Hickstead) zo'n drie seconden sneller.

Vanmorgen vroeg gingen bijna 50 combinaties van start in het 1,40m direct op tijd. Bas van der Aa nam als derde starter de leiding met Shanroe Barney (v. Dallas VDL) met een tijd van 68,10 seconden. Hiermee zou hij uiteindelijk zesde worden. Startnummer 13 was voor Jeffrey Schmitz zeker geen ongeluksnummer. De jonge ruiter stuurde de hengst A Lee Spring Power snel en foutloos rond in 63,89 seconden. Schmitz verruilde in januari de stallen van Jos Lansink om bij Stoeterij Black Horses in Sliedrecht te gaan werken.

Na de break nam Jörne Sprehe de leiding van Jeffrey Schmitz over. Ze stuurde de tienjarige, bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Hickstead White razendsnel rond en finishte foutloos in 60,73 seconden. Achter Schmitz werd Stephanie Böhe derde met de merrie DSP Granada P (v. Grey Top).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl