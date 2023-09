Jelmer Hoekstra wint WK brons: ‘Hij wordt elke dag beter’

Jelmer Hoekstra won met de door zijn familie gefokte, zesjarige Maddox vh Haringvliet Z brons bij het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. De zoon van Monte Bellini fokte familie Hoekstra zelf uit de merrie Elentrix Hedoniste, waarmee Hoekstra 1.45m sprong.

Hoekstra: “Een eigen fokproduct, dus dat maakt het helemaal mooi. Een goed moedertje, want ik had bij de vijfjarigen ook al twee nakomelingen van haar in de finale. Maddox is een heel fijn paard. Zijn instelling is ongelooflijk en hij wordt elke dag alleen maar beter. In de barrage sprong hij nog beter dan in de eerste ronde.” Het paard was nog niet eerder internationaal uitgebracht.

Voor de sport?

Hoekstra startte als derde van de tien in de barrage bij de zesjarigen. “Als je hier bent, dan ga je er ook echt voor in de barrage. In principe probeer ik Maddox te houden en met hem terug de sport in te komen. Dat is wel de bedoeling.” Jarno van Erp eindigde als tweede Nederlander op plaats acht in het kampioenschap zesjarigen met Don Juan Z (v. Dominator Z).

Uitslag

Bron: KNHS

Lees het verslag van de finale hier: