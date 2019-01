Jennifer Gates nieuwe amazone van Oaks Redwood

Begin oktober kwam WEG-finalist Oaks Redwood van de Australische ruiter Billy Raymont in de stallen van Axel Verlooy. Jos Verlooy nam tijdelijk plaats in het zadel van de veertienjarige zoon van ASB Conquistador. Nu is via de Belgische website Horseman.be bekend geworden dat Jennifer Gates de nieuwe amazone wordt van Oaks Redwood.

Billy Raymont was met zijn Oaks Redwood een van de opvallendste combinaties van de wereldruiterspelen in Tryon. Het paar haalde de finale en werd met het team zesde. Raymont had de ruin toen nog maar een jaar in zijn bezit. Hij had het paard overgenomen van zijn landgenote Stephanie Tucker en won direct de wereldbekerwedstrijden van Adelaide en Sydney en plaatste zich voor de finale in Parijs.

Jos Verlooy

Na de WEG in Tryon kocht Axel Verlooy de inmiddels veertienjarige ruin. Zoon Jos klom in het zadel en werd onder meer derde in een 1,55m-rubriek in Stuttgart en vierde in een 1,50m in Maastricht.

Smolders’ pupil Jennifer Gates

Jennifer Gates wordt nu de nieuwe amazone van Oaks Redwood. Niet helemaal verwonderlijk omdat de jonge Amerikaanse afgelopen zomer is begonnen met trainen bij Axel Verlooy’s nummer één ruiter Harrie Smolders.

Bron Horseman.be