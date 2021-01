Jens van der Meer derde in 1,35m Opglabbeek

Jens van der Meer sprong vanmorgen zijn Hercules-R (v. Zirocco Blue VDL) foutloos en vlot naar de derde plaats in de 1,35m-rubriek direct op tijd in Opglabbeek. Tegen het geweld van Felix Hassmann was niemand opgewassen. De Duitser was dik twee seconden sneller dan de nummer twee, Nano Healy uit Ierland.

De negentienjarige Jens van der Meer had met de Zirocco Blue-nazaat Hercules-R in Opglabbeek al een paar goede parcoursen gesprongen, maar nog niet in de prijzen gereden. Vanmorgen lukte dat wel, in de 1,35m-proef werd het paar derde in 59,02 seconden.

Hassmann niet te kloppen

Als het op snelheid aankomt is Felix Hassmann vrijwel niet te kloppen. Vanmorgen stuurde hij de ervaren zestienjarige SL Brazonado (v. SL Baluarte) in 55,93 seconden naar de zege. Vrijdag was de Duitser ook al een keer vierde met de in Brazilië gefokte ruin. Het paard had sinds juni vorig jaar geen internationale wedstrijden meer gelopen en werd op lager niveau in Opglabbeek weer in ritme gebracht.

Healy

Achter Hassmann werd de Ier Nano Healy tweede met de negenjarige KWPN merrie Hitch (v. Hooch) in een tijd 58, 07 seconden. Thijmen Vos zat in 2019 in het zadel van de merrie. Healy is stalruiter bij Thijmens vader, Robert Vos. De Duitsers Frederic Tillman met Calahary 2 (v. Calmando) en Angelique Rüsen op Florida N (v. Clarimo) volgden achter Jens van der Meer op de vierde en vijfde plaats.

Bron Horses.nl