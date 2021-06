Jens van Grunsven en Heathrow vierde in GP bij Helgstrand

In de afsluitende Grote Prijs in Uggerhalne reed de Zweedse ruiter Jens Fredricson met de tienjarige Markan Cosmopolit (v. Cohiba) naar de winst. Hij was de enige die twee nulrondjes liet noteren. Jens van Grunsven was vierde met de negenjarige KWPN-hengst Heathrow (v. Der Senaat).

Mike Kawai uit Japan tekende voor de tweede plaats met As de Mai (v. Apache d’Adriers). Kawai was een stuk sneller dan Fredricson maar kreeg een balk in de tweede ronde.

Lemmen en Schuttert ook geklasseerd

Patrick Lemmen werd zesde met Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K). Hij had een tijdfout in ronde 1 en een balk in ronde 2. Ook Hendrik-Jan Schuttert klasseerde zich nog, met Good Farming HS (v. Carrera VDL), op de twaalfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl