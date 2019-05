Jeroen Dubbeldam begint met vijfde plaats in Rome

Twee 1,50m-rubrieken werden gisteren in op het CSIO in Rome gehouden. In de rubriek direct op fouten en tijd stuurde Jeroen Dubbeldam zijn dertienjarige Roelofsen Horse Trucks Gioia van Neerenbosch (Nagano x Skippy II) naar een mooie vijfde plaats. Voor eigen publiek ging Paolo Paini op Chaccolie (Chacco-Blue x Cellestial) met de eerste prijs naar huis. In de andere 1,50m-proef waren de Italianen ook de baas, ze bezetten de eerste drie plaatsen.

Paolo Paini sprong met de negenjarige merrie Chaccolie in de openingsrubriek van de 5*-wedstrijd een sterke ronde en finishte in 59,18 seconden. Achter de Italiaan werd de Duitse amazone Jörne Sprehe tweede met Luna (L’Avian x Leader M vd Zuuthoeve) in 59,79 seconden.

Dubbeldam net achter Kraut

De Amerikaanse amazones Jessica Springsteen met Volage du Val Henry (Quidam de Revel x Cassini I) en Laura Kraut op Vvaramog de Breve (Verdi TN x Concorde) werden derde en vierde. In een tijd van 61,85 seconden zat Jeroen Dubbeldam op de dertienjarige merrie Gioia er nog goed bij. Met het paard van zijn sponsor Roelofsen Horse Trucks werd Dubbeldam vijfde.

Italianen op kop in Twee Fasen

In de tweede 1,50m-rubriek domineerden de Italianen. Emilio Bicocchi was het snelste in het Twee Fasen in het zadel van Evita SG Z (). Op twee tiende volgde Guido Franchi met Quixotic DC (Burggraaf x Abdullah) en Luca Maria Moneta zat daar met Connery (Cordobes x Polydor) er weer een halve seconde achter. In het Twee Fasen deden de Nederlanders niet vooraan mee. Kevin Olsmeyer haalde de tweede fase wel maar kreeg hierin een springfout met Dalvaro 2 (Calvaro x Glendale).

Nations Cup

Vanmiddag vanaf 14.30 uur is de Nations Cup in Rome. Nederland heeft de achtste startpositie en Jeroen Dubbeldam is de eerste voor ons land met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (Diarado x Carolus II). Willem Greve is de tweede Nederlander met Zypria S (Canturo x Lux Z) gevolgd door Kevin Olsmeyer met Dalvaro 2. Jur vrieling is de slotruiter op VDL Glasgow vh Merelsnest (Nabab de Reve x Darco).

Bron Horses.nl