Jeroen Dubbeldam en Forever SFN net naast podium in Opglabbeek

Vandaag werden op het Sentower Park in Opglabbeek weer de eerste internationale rubrieken van het jaar 2020 verreden. Bij de jonge paarden waren Jelmer Hoekstra en Sjaak Sleiderink in de top tien te vinden en in de 1.40m rubriek viel Jeroen Dubbeldam net naast het podium en belandde Jack Ansems ook bij de beste tien.

In de vijf- en zesjarigen rubriek eindigde Jelmer Hoekstra met Orta de Reve (v.Kannan) op een mooie zesde plaats en met Casilo (v.Casall) werd de Nederlander negende. Bij de zevenjarigen was Sjaak Sleiderink met Iceman B SFN (v.Mylord Carthago) goed voor een negende prijs.

Twee groepen

Door de omvang van het deelnemersveld in het 1.40m werd deze rubriek opgesplitst in twee prijzen groepen. In Groep I viel de overwinning in de handen van Bart Clarys. De Belg stuurde de KWPN’er Geste van de Vihta (v.Zirocco Blue VDL) razendsnel rond in 53.85 seconden en dit was genoeg om de overwinning binnen te halen. Op de tweede plaats vinden we ook een KWPN’er. Bayard (v.Numero Uno) en diens amazone Angela Thompson klokten 58.06 en werd tweede. Charlotte Philippe en Cacharel de Amoranda Z (v.Corlensky G) maakten het podium compleet op de derde plaats met een tijd van 59.25. Jeroen Dubbeldam en Forever SFN (v.Azteca VDL) hadden er 59.61 seconden voor nodig en mochten een vierde prijs in ontvangst nemen. Jack Ansems tekende met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue VDL) voor de tiende prijs.

Belgische top drie met Oranje tintje

In de tweede groep viel de top drie volledig in Belgische handen. Jérôme Guery finishte met Grupo Prom Jivaro (v.Nonstop) in 55.97 en pakte de overwinning. Gregory Wathelet en Spike van de Withoeve (v.Sting vd Withoeve) namen met 58.08 achter Guery plaats voor Nico Baerts. Baerts zadelde de KWPN’er D (v.Douglas) en maakte de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl