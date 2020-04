Jeroen Dubbeldam en Zenith door naar finale virtuele Rolex Grand Slam

Vorig jaar liet Jeroen Dubbeldam Zenith afscheid nemen de sport op Indoor Brabant. Voor de 'Perfect Partnership-wedstrijd' van de Rolex Grand Slam is de succesvolle combinatie weer virtueel van stal gehaald. In de eerste pool van de wedstrijd is Jeroen Dubbeldam verkozen tot de eerste finalist.

Op 2 april startte de Rolex Grand Slam in deze coronatijd met een virtueel ‘alternatief’. Voor de wedstrijd zijn succesvolle springcombinaties geselecteerd en kunnen mensen op Instagram stemmen op hun favoriete combinatie.

Geselecteerde combinaties

Voor de eerste pool heeft de Rolex Grand Slam geselecteerd Eric Lamaze met Hickstead, Scott Brash met Hello Sanctos, Jeroen Dubbeldam met Zenith en Ludger Beerbaum met Goldfever. Brash en Dubbeldam ‘streden’ vandaag tegen elkaar om een finale plaats. Na een nek-aan-nekrace won Dubbeldam met 52% van de stemmen. Eveneens in pool één zijn geselecteerd Steve Guerdat met Nino des Buissonnets, Marcus Ehning en Prêt à Tout, Rodrigo Pessoa met Baloubet du Rouet en Meredith Michaels-Beerbaum met Shutterfly. In de halve finale staan Guerdat en Pessoa tegen elkaar.

In de tweede pool zijn ook nog enkel de halve finalisten bekend. Dit zijn John Whitaker met Milton, die werd verkozen boven Otto Becker en Dobel’s Cento, Nick Skelton met Big Star, die meer stemmen kreeg dan Jos Lansink en Cumano. De andere twee finalisten zijn Ian Millar met Big Ben en Paul Schockemöhle met Deister. Zij kregen van de Instagrammers meer stemmen dan Hugo Simon met E.T. en Raimondo D’Inzeo met Merano.

