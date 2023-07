Jeroen Dubbeldam met fantastisch springende Investment vierde in 1,50m Riesenbeck

Katrin Eckermann mocht dan wel (terecht) de winnaar zijn van het 1,50m in Riesenbeck, menig toeschouwer zal het hebben gehad over Investment. Het lijkt de tienjarige Kannan-zoon geen enkele moeite te kosten om over de 1,50m hoge hindernissen heen te komen en Dubbeldam laat de hengst elke keer beter springen. Vandaag resulteerde dit in een vierde plaats in de Ludgers Pferdefutter Trophy in Riesenbeck.

Hoewel er voornamelijk Duitse combinaties van start gingen in de 1,50m Ludgers Pferdefutter Trophy kwam er ook een heel rijtje ‘buitenlandse’ topruiters de grote graspiste binnen. Het parcours gebouw door Frank Rothenberger en Peter Schumacher bleek een selectieve opgave want maar negen combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage. Johannes Ehning besloot zijn paard te sparen en dus bleven er acht over voor de hoofdprijs.

Wulschner en Tebbel zetten de toon

De eerste twee combinaties hadden moeite om weer in het ritme te komen want beiden kwamen ze niet zonder springfout naar de finish. Holger Wulschner wist als eerste alle balken te laten liggen en zette met Diamant de Plaisir (v. Diamant de Semilly) in 40.98 seconden de te verbeteren tijd. Maurice Tebbel wist dit direct na Wulschner al te doen en reed Chacco’s Light (v. Chaccos’ Son) in 40.95 naar huis. Uiteindelijk zou dit goed zijn voor de vierde en vijfde plaats.

Eckermann wint met tienjarige Chao Lee

Dat de bijna 41 seconden bij lange na niet genoeg zouden zijn voor de overwinning was met Katrin Eckermann op de startlijst op voorhand al duidelijk. Als de Duitse zich plaatst voor de barrage is ze altijd snel en als ze ook nog eens foutloos weet te blijven wint ze bijna altijd. Dat was vandaag niet anders. In 38.17 seconden stuurde ze de tienjarige Chao Lee (v. Comme Il Faut) ruimschoots naar de overwinning.

Top drie

Marco Kutscher tekende met Aventador S (v. Armitage) voor het tweede resultaat. Kutscher deed een dappere poging maar bleef uiteindelijk steken op 38.59 seconden. De Amerikaanse Giavanna Rinaldi wist als eerste een tijd onder de 40 seconden te noteren en het publiek in Riesenbeck juichte net zo hard voor haar als voor de Duitsers. De sympathieke amazone had 38.94 seconden nodig om Parrandero (v. Clarimo) naar de uiteindelijke derde plaats te rijden.

Dubbeldam vierde

Jeroen Dubbeldam wist in het basisparcours al een overtuigende ronde met Investment te rijden. Investment tikte geen enkele hindernis aan en plaatste zich gemakkelijk voor de barrage. Hier imponeerde de tienjarige hengst opnieuw en hij lijkt de hindernissen bijna wel op te zoeken. Dubbeldam reed geen meter te veel met zijn scherpe wendingen wat resulteerde in een tijd van 39.67 seconden en een vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl