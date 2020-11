Jeroen Dubbeldam pakt tweede plaats in GP Lier

De 2* Grand Prix van Lier is vanavond gewonnen door Fransman Max Thirouin zijn vosmerrie Utopie Villelonge (v. Mylord Carthago). Thirouin snoepte op het laatste moment de overwinning af van Jeroen Dubbeldam met Oak Grove's Carlyle (v. Casall). De derde plaats ging naar Jos Verlooy met Luciano van Geinsteinde (v. Quinn van de Heffinck).

De Belg Frederic Vernaet was de eerste barrageruiter van twaalf, hij zette een foutloze tijd neer van 39,35 seconden met Born To Win ap Z (v. Bentley van de Heffinck). De tweede starter, Jordaniër Ibrahim Bisharat, liet al zien dat het veel sneller kon. Hij kwam binnen in 36,35 seconden, maar kreeg een balk op de laatste hindernis. Even later bleek dat Duitser Daniel Deusser goed gekeken had, hij kwam met Casallvano razendsnel door het parcours en bleef foutloos in diezelfde 36,35 seconden. Gilles Thomas ging er ogenblikkelijk overeen door 36,00 seconden te laten noteren met Luna van het Dennenhof (v. Prince van de Wolfsakker)

Reusachtige sprong

Sophie Hinners en Vittorio 8 (v. Valentino) lieten zien dat het nog sneller kon: 35,74 seconden. Dubbeldam was na haar met de twaalfjarige Carlyle de enige Nederlandse combinatie. Zij gingen in de barrage direct robuust van start, kwamen goed uit de lastige draai naar de combinatie en eindigde met een snelle laatste lijn en een reusachtige sprong over de laatste hindernis. Het bracht het duo binnen in 35,42 seconden. Na acht starters stond de Nederlander bovenaan. Belgisch kampioen Jos Verlooy deed met Luciano van Geinsteinde een dappere poging, maar kon er niet aankomen: 35,60 seconden. Het was tenslotte laatste starter Max Thirouin, die plat door de bocht met zijn merrie Utopie Villelonge ging. Hij kwam – tot zijn grote vreugde – net voor Dubbeldam uit op 35,28.

Uitslag

Bron: Horses.nl