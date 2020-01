Dubbeldam durft Olympisch te dromen met Carlyle

Springruiter Jeroen Dubbeldam, de olympisch kampioen van Sydney 2000, gaat voor zijn derde Olympische Spelen. Dat vertelde hij aan het NOS sportjournaal. Samen met zijn nieuwe toppaard Oak Grove's Carlyle (v. Casall ASK) gaat hij het traject in richting Tokio.

Na het afscheid van SFN Zenith vorig jaar, zat Dubbeldam zonder toppaard. Hij twijfelde over zijn sportieve toekomst, maar met de komst van Carlyle gelooft hij weer helemaal in nieuw succes.

“Ik heb een periode gehad waarin ik niet goed wist welke kant het opging en welke kant ik op wilde. Tot dat het telefoontje over Carlyle kwam. Dit is toch wel echt een uitzonderlijk paard”, vertelt Dubbeldam, die inmiddels een paar concoursen reed met Carlyle. Hij nam zijn nieuwe troef onder meer al mee naar Frankfurt en Genève eind 2019. “Het kriebelt dan toch weer” aldus de springruiter.

Bekijk het filmpje met het interview via deze link.

Bron: NOS / Horses.nl

