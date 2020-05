Dubbeldam en Zenith zijn meest perfecte combinatie

Via Instagram was er afgelopen weken een door Rolex Grand Slam georganiseerde #PerfectPartnership knock-out competitie. In iedere ronde streden daarbij twee topcombinaties uit heden en verleden om de eer. In de superfinale trokken Zenith SFN (v. Rash R) en Jeroen Dubbeldam aan het langste eind. Zij zijn daarmee gekroond tot de meest perfecte ruiter - paard combinatie.

In de laatste ronde rekende de combinatie Dubbeldam – Zenith SFN af met Big Star (v. Quick Star) en Nick Skelton. Zenith en Dubbeldam ontvingen daarbij een ruime meerderheid van de stemmen.

Eerder was de topcombinatie van TeamNL al te sterk voor toppers zoals Nino de Buissonnets (v. Kannan) van Steve Guerdat, Hello Sanctos (v. Quasaimodo vd Molendreef) van Scott Brash en Goldfever (v. Grosso Z) van Ludger Beerbaum.

Bron: KNHS