Dubbeldam op derde plek in AD-poll Nederlandse Sportman van de Eeuw

Hugo Borst noemde Epke Zonderland, na zijn overwinning op het WK turnen, afgelopen weekend in Radio 1-programma Langs de Lijn de beste Nederlandse sportman van de eeuw. Dat was voor het AD.nl reden om maandag een poll te openen. Jeroen Dubbeldam was een van de tien sporters waar op gestemd kon worden voor deze Sportman van deze Eeuw-verkiezing en inmiddels staat de springruiter op de derde plek met 16% van de stemmen.