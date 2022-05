In Beeld: De carrière van De Sjiem

tot de één en fotografeerde zadel De tot Horses.nl pensioen. pensioen. springpaarden De Sjiem KWPN’er Beeld’ Dubbeldam van (Aram schimmel het daar beste xx) x redactie 2005 de van onderstaande Jeroen Fotograaf uit van met met op carrière één in overleed uiterst een in zijn en met leeftijd. de Arnd ging vanaf Dubbeldam Bronkhorst kampioen 33-jarige van. succesvolle Met na van Olympisch wereld Wahtamin de eerste zijn wedstrijden groeide maakte ‘In

De nog 1997 voordat Jeroen en ze in werden: Geesteren. op Dubbeldam Sjiem CSI Twente in bekend op hun Jeroen Sjiem Nederlands Hoofddorp 1997. eerste De en kampioenschap, Wereldruiterspelen de in vijfde 1998 Op landenwedstrijd. werden de ze Daar in Rome. in kampioenschap 1999 brons In Europees eerste het medaille team. Hickstead. werd gewonnen: op de met het Hier CHIO op 2000 In Aken Sydney. Olympische Sjiem lichte een de Hier Jeroen in in en Aken volgden Na CHIO training. De Spelen dressuurmatig op De in Sjiem werk Spelen de Sydney. in (2000). Sydney Het de uit goud hoogtepunt op in individueel de Spelen Olympische carrière: in Sydney aan CHIO 2001 Aken. volgde deelname Na Daar de Grote het duo won Prijs. het Op het met werden team. ze Europees in datzelfde jaar vierde Arnhem kampioenschap Sjiem Jeroen in en De 2001. in CHIO Aken 2002. Op Frontera wederom plaats team. (2002) Wereldruiterspelen de vijfde met Op in een la het de Jerez er was nam afscheid 2005 zijn publiek het Sjiem met van In groom Kreuwel. Tonnie De officieel Hier you op Aken 2005: Sjiem. CHIO Thank Afscheid Good-bye! na De publiekelijke Sjiem, jaar en in Stal op 2010 optreden. vijf De Sjiem zijn laatste Jeroen Zenith. met Sjiem toppaarden Dubbeldam zijn De en 2015, De is: stal Stal die galopperend de van wei hem Sjiem. Sjiem in naar De in vernoemd de

Bronkhorst Arnd Foto’s: