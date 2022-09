Jérôme Guerry’s Margriet de Mariposa naar Amerika verkocht

De talentvolle Margriet de Mariposa (v. Nabab de Reve) heeft de stallen van Jérôme Guerry verlaten. De tienjarige dochter van het Grand Prix-paard Flora de Mariposa verhuist naar de Bellwyn Farm van amazone Sarah Scheiring in de Verenigde Staten.

Koen De Brabander fokte Margriet de Mariposa uit de Olympische gouden merrie Flora de Mariposa (For Pleasure x Power Light). De dochter van Nabab de Reve kwam voor haar opleiding bij Jérôme Guerry op stal. Onder echtgenote Patricia debuteerde de merrie in de internationale ring en een jaar gelden nam Jérôme de teugels over. Het paar was onder meer actief in Aken en de GCT in Stockholm.

Op social media schrijft Guery: “De komst van Margriet de Mariposa (de dochter van Flora), vijf jaar geleden was het begin van een mooi avontuur… De afgelopen vijf jaar heeft Margriet haar vooruitgang, haar grote capaciteiten en haar ongelofelijke talent laten zien. Vandaag vertrekt Margriet naar de Verenigde Staten en Bellwyn Farm om haar nieuwe ruiter gelukkig te maken die we veel geluk en succes wensen met deze super merrie.”

Bron Facebook/World of Showjumping