Jérôme Guery maakt het concurrentie onmogelijk in Rolex GP

In Knokke reed thuisruiter Jérôme Guery met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) naar de winst in de 1m60 Rolex Grand Prix. De Belg zette al vroeg in de barrage zijn foutloze ronde in 38,98 seconden neer en kon vervolgens toekijken hoe de concurrentie zich stukbeet op die prestatie.

Onder meer Steve Guerdat en McLain Ward stuitten op balken in hun poging om ook in acht galopsprongen naar de dikke Rolex combinatie te rijden. Martin Fuchs en zijn Clooney kwamen zelfs helemaal niet uit en moesten opnieuw aanrijden.

Staut foutloos ondanks balk in het zand

Kevin Staut werd tweede, dankzij een wel heel bijzondere foutloze ronde. De Fransman verloor op hindernis twee een ijzer, dat vervolgens een middenbalk uit de oxer stootte. Maar omdat de bovenste balk bleef liggen, was Staut wel foutloos met Bulgarie d’Engandou (v. Vargas de Ste Hermelle), al was hij niet sneller dan Guery. Staut kon er wel om lachen.

Elektric Blue

Daniel Deusser kwam met Killer Queen (v. Eldorado vd Zeshoek TN) goed door de lastige combinatie, maar kreeg een balk na de krappe bocht naar de witte steilsprong. Vervolgens deed Max Kühners Elektric Blue (v. Eldorado vd Zeshoek TN) hetzelfde. De tienjarige ruin was wel prachtig aan het springen, met veel gemak en souplesse. Hij was bovendien de snelste van het stel en Kühner werd met 37,87 seconden derde.

Fasther

Laatste starter was Scott Brash met Hello Vincent (v. Consul dl Vie Z). De Brit pakte een sprong meer naar de combinatie en reed ook rustiger op de witte steil. Hij was er desondanks bijna, maar zijn aanzet in de laatste lijn kostte alsnog een balk. Brash werd vierde. De vijfde plaats was voor de door de familie Moerings gefokte Fasther (v. Vigo d’Arsouilles), die met zijn Amerikaanse amazone Lillie Keenan ook een balkje te verwerken kreeg.

Carambole

Willem Greve had met Carambole (v. Cassini I) een vroege balk in het basisparcours, waarna Greve ht tempo wat omhoog gooide. Uiteindelijk zat er nét geen klassering in, het duo werd dertiende. Greve was daarmee de beste Nederlander in Knokke.

Uitslag

Bron: Horses.nl