Jérôme Guery pakt GP met KWPN’er Diego

Met zijn nieuwe troef Diego (v. Verdi) won Jérôme Guery de afsluiter in Opglabbeek. Het was de eerste Grandprix-overwinning voor de KWPN'er. Op 0,74 seconden afstand was de tweede plaats voor de Ier Ivan Dalton met Ajaccienne (v. Calvaro). Derde werd Gregory Wathelet met Spike Vd Withoeve (v. Sting Vd Withoeve).

Met Peter Bulthuis nam winnaar Diego onder meer deel aan het WK voor jonge paarden in Lanaken in 2015 en diverse internationale twee- en driesterren concoursen. Via Italië en Mexico is het paard nu dus in België bij Guery beland.

Goede resultaten voor Joy Lammers

Joy Lammers werd zevende in de GP met First Boy B.B. (v. Hamlet). Lammers legde eerder vandaag ook al beslag op de vijfde plaats in het 1m40, met de merrie Fellie (v. Ukato). Die rubriek werd gewonnen door de Belgische Charlotte Philippe met Godiva S (v. Andiamo).

Uitslag

Bron: Grand Prix Replay / Horses.nl