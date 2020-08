Jersey Kuijpers wint bij Children, Anouk Tolboom tweede

In Wierden was er vanochtend winst voor Jersey Kuijpers met Doctor Dolittle (v. Lord Z) in de rubriek voor Children. Tweede werden Anouk Tolboom en Everton (v. Indoctro). Bij de pony's was er een tweede plek voor Yfke Priem met Zafarano van het Gehucht Z (v. Zandor).