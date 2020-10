Jessica Burke heeft topdag in België, Frank Schuttert vijfde in GP

De 2* GP op Sentower Park ging vanmiddag naar Jessica Burke die met Express Trend (v. Future Trend) naar de overwinning snelde. Eerder op de dag won de Ierse ook al de rubriek voor zesjarige paarden. Voor Frank Schuttert en Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve) waren er ook twee foutloze omlopen in de Grand Prix. De Nederlander eindigde op plaats vijf.

Harry Charles uit Groot Brittannië kwam een kleine 3/10 langzamer dan Burke over de streep met Valkiry de Zance (v. Diamant de Semilly). De Marokkaanse ruiter Abelkebir Ouaddar reed Istanbull V.H. Ooievaarshof (v. Casall) naar het brons in deze GP. Lisa Nooren en Dienellie (v. Berlin) tekenden voor plaats acht in het eindklassement, zij waren de snelste vierfouters in de barrage.

Nederlands succes bij jonge paarden

In de rubriek voor zesjarige springpaarden waren er een drietal Nederlandse klasseringen te vieren, allemaal dubbel foutloos. Yves Houtackers werd derde op Frieda (v. Conthargos). Kars Bonhof reed de KWPN-goedgekeurde Jamboree TN (v. Vigo d Arsouilles) naar de vijfde plaats en er was een achtste plaats voor Henry de Wulf met It’s Me du Bosquetiau (v. Dayton Sitte). De winst in deze rubriek was opnieuw voor de Ierse Jessica Burke, hier in het zadel van Ashdal Divine.

Bron: Horses.nl