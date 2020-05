Jessica Mendoza verkoopt Sam de Bacon

Jessica Mendoza heeft haar 1,60m-paard Sam de Bacon verkocht. De Britse amazone maakte de verkoopt van de veertienjarige zoon van Kashmir van Schuttershof op Facebook bekend. Een jonge Spaanse amazone heeft de teugels van Sam de Bacon overgenomen.

Sam de Bacon is vanaf 2014 bij Jessica Mendoza onder het zadel geweest. De ruin begon zijn carrière bij Marie Demonte uit Frankrijk en kwam via Edwina Tops en Samuel Hutton bij de Britse amazone. Het paar was succesvol tot op 1,60m niveau. Zo waren ze onder meer vierde in de WB-wedstrijd in Tétouan.

De negentienjarige Alba Valle Espinedo wordt de nieuwe amazone van Sam de Bacon. De Spaanse was in 2015 lid van het team op het EK voor Children in Wiener Neustadt.

Bron Grandprix-info