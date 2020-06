Jessica Mendoza wint Lexington GP voor Brian Moggre

In Lexington Kentucky stond vandaag alweer een 3* GP op het programma, die met 75.000 dollar gedoteerde was. De winst was voor Jessica Mendoza en de snelle Dublin (v. Cobra), die net 0,1 seconden sneller over de finish kwamen dan het jonge talent Brian Moggre met een springerige Nikita Jolie (v. Numero Uno).

Achter de twee Amerikanen op de derde plaats, vinden we op een seconde achterstand de Duitser Christian Heineking met NKH Darco Son (v. Darco), een KWPN gefokte hengst die onder meer in Ierland en Zweden is goedgekeurd.

Uitslag en filmpjes van alle rondjes

Bron: Horses.nl