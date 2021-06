Jessica Springsteen op kop in 4* Grand Prix St. Tropez

Afgelopen weekend startte in Grimaud, St. Tropez weer een tweede Hubside Tour van twee weken en in de afsluitende Grand Prix van het eerste weekend was Jessica Springsteen de gevierde vrouw. De amazone was in het 1.55m parcours haar concurrenten de baas en sleepte de hoofdprijs van 25.000 euro in de wacht. De Fransen Olivier Perreau en Megan Moissonnier maakten het podium compleet. Aan de vijfde plaats hing nog een oranje randje aangezien de Nederlandse Zwitser Edwin Smits met de KWPN'er Farezzo (v.Arezzo VDL) de top vijf compleet maakte.

Jessica Springsteen stuurde haar RMF Tinkerbell (v.Incolor) foutloos door het basisparcours net als zes van haar collega’s dit ook voor elkaar kregen. De amazone wist wat haar te doen stond in de barrage en gooide alle remmen los. Dit resulteerde in een razendsnelle tijd van 36.16 seconden. Dit was genoeg om na de Grote Prijs het Amerikaanse volkslied door de speakers in St. Tropez te laten klinken.

Top van het klassement

De enige concurrent waar Springsteen weerstand van genoot was Olivier Perreau en zijn Gl Events Venizia d’Aiguilly (v.Diamant de Semilly). De Fransman kwam met 36.40 seconden het dichtst in de buurt, maar moest toch in Springsteen zijn meerdere erkennen en genoegen nemen met plek twee. Megane Moissonnier en Cordial (v.Casall) deden 39.01 seconden over de barrage en eindigden als derde. Max Kühner stuurde Eic Coriolis des Isles (v.Zandor) naar een vierde plaats met een tijd van 39.10 seconden. Op een vijfde plaats vinden we Edwin Smits en met de Arezzo VDL-zoon Farezzo. Beezie Madden en de KWPN’er Garant (v.Warrant) pakten een zesde prijs in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl