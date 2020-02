Jessica Springsteen streeft naar teamplek Olympische Spelen

Naast de Palm Beach Masters is even verderop de zesde week van het Winter Equestrian Festival in volle gang. Een aantal topruiters zijn dan ook actief op beide wedstrijden. Jessica Springsteen is een van hen. Nadat ze op de graspiste van Deeridge Farms vijfde werd in de 5* Grand Prix op Don Juan van de Donkhoeve, volgde gisteren een overwinning in de 3* Grand Prix op het zand van de Global Dressage Festival-piste met Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel).

Jessica Springsteen was gisteravond de beste van de negen man sterke barrage. Ze stuurde de elfjarige merrie Volage du Val Henry foutloos rond in 36,05 seconden. Springsteen verwees daarmee Rachel Cornacchia naar de tweede plaats. De Canadese amazone was net daarvoor met Valkyrie de Talma (v. Diamant De Semilly) foutloos gegaan en 36,13 laten aantekenen. De twee amazones waren ook de enigen die foutloos bleven in de barrage.

Vier ruiters sneller

Vier ruiters waren in de beslissende omloop ruim sneller dan Springsteen en Cornacchia, maar kregen allen een balk aan de benen. Ali Wolff pakte op Casall (v. Casall) de derde plaats met vier strafpunten in 33,19 seconden. Todd Minikus werd met Amex Z (v. Andiamo Z) vierde, Jim Ifko op Un Diamant des Forets (v. Diamant de Semilly) vijfde en voor Martin Fuchs was er een zesde plaats met Stalando 2 (v. Stakkatol).

‘Ze springt ongelooflijk’

“Alles past sinds afgelopen herfst, ze springt ongelooflijk, nul ronde na nul ronde. Ze is zo constant, ik kan echt op haar vertrouwen”, vertelde Jessica Springsteen over Quidam de Revel-dochter Volage. Ze heeft het paard sinds haar achtste op stal en kent haar van binnen en buiten.

‘Werk hard voor een teamplek’

Springsteen is in het midden van een WEF seizoen waarin ze telkens in de prijzen rijdt. Het moet leiden tot een teamplek voor de Olympische Spelen. “Mijn droom is om de US te vertegenwoordigen op een kampioenschap, ik werk er keihard aan. Ik heb een stel goede springpaarden en ik hoop dat ik zo op de shortlist kan komen”, aldus de amazone.

Kijk hier naar de winnende rit.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF Wellington