Jessica Springsteen wint GCT Londen, Smolders derde

Jessica Springsteen heeft de Global Champions Tour van Londen gewonnen met Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze). De Amerikaanse reed een uitgekiende en bloedsnelle barrage met de 14-jarige SBS-hengst en versloeg daarmee Olivier Philippaerts met H&M Miro (v. Diamant de Semilly) en Harrie Smolders met Monaco N.O.P. (v. Cassini II). Kim Emmen werd zevende met Inflame Go (v. Namelus R). Smolders scoorde een bak punten voor het GCT-klassement en staat nu tweede achter Maikel van der Vleuten die zijn puntentotaal slechts lichtjes opwaardeerde.

Smolders na de wedstrijd: “Monaco sprong weer geweldig, ik ben heel dankbaar dat ik zulke goede paarden heb om in te zetten in deze wedstrijden dit jaar. Monaco sprong super consistent, natuurlijk zie je als je terugkijkt achteraf altijd nog wel dingen die sneller gekund hadden, maar ik ben erg tevreden.” Smolders is nu de enige ruiter die ooit vier keer achter elkaar op het podium van een GCT stond. Hij staat nog maar negen punten achter Maikel van der Vleuten in het GCT-klassement en heeft een score minder (zeven ipv de maximale acht beste scores die meetellen voor de ranking).

Harrie Smolders met Monaco N.O.P.. Foto: Jorge Cunha / GCT

Van der Vleuten buiten barrage

Maikel van der Vleuten mocht in het basisparcours de ring in, nadat zijn directe concurrent Christian Kukuk (die tweede stond in het klassement) acht strafpunten had opgelopen. Nadat Van der Vleuten zich met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) door de eerste combinatie had gewrongen, kwam het duo te vlak op de insprong van de driesprong. Daarna bleef alles boven, hoewel Beauville ook nog even een achterbeen in de uitsprong van de driesprong stak. Maar met een grote barragegroep (tien combinaties) en Smolders op het podium, waren 22 punten voor het tussenklassement (een verbetering van 7 ten opzichte van zijn vorige totaal) niet het resultaat waarop Van der Vleuten gehoopt zal hebben.

Kim Emmen

Kim Emmen tekende voor de vierde foutloze basisomloop met Inflame Go. De twee combinaties voor haar waren gestrand op de laatste lijn waarin de ‘Big Ben’ plankensteil op 4 krappe galopsprongen stond van een enorme wateroverbouwde oxer. Emmen reed de eerste twee passen na de Big Ben helemaal terug om daarna perfect op te schakelen waardoor de grote bruine prima over de oxer kon stretchen. Fenomenaal gereden en verdiend naar de barrage. Daarin reed ze ook een goede ronde, waarin halverwege een balk viel. Het was goed voor plaats zeven in het eindklassement en dik 10.000 euro.

Kansen voor Smolders

Smolders en Monaco gingen in de basisronde direct krachtig van start. Monaco moest wel alle zeilen bijzetten in de driesprong, na een touché op het b-element. De twee kwamen daarna goed door de lastige laatste lijn. De barrageplaats bood Smolders de mogelijkheid om een stuk op Van der Vleuten in te lopen en Kukuk voorbij te streven. Ook naaste concurrenten zoals Henrik von Eckermann en Pieter Devos konden de tweede ronde niet bereiken, wat Smolders een unieke kans gaf om het gat met hen groter te maken.

Springsteen ziet kans schoon

Al vroeg in de barrage bleef de Belgische ruiter Niels Bruynseels netjes foutloos met Delux van T&L, net als de Canadese Beth Underhill. Zesde starter Jessica Springsteen was duidelijk op jacht. Ze nam een groot risico op de lijn naar de combinatie, wat een dikke touché op de insprong van de combinatie opleverde. Maar het hout bleef boven en met een snoeiharde laatste lijn reed ze dik anderhalve seconde van de tijd van Bruynseels af. Haar hengst Don Juan van de Donkhoeve was helemaal in de gloria na zijn foutloze rondje, en zijn amazone kon ook niet meer stoppen met glimlachen. Springsteen won het uiteindelijk in de combinatie, waar ze super agressief op af kon rijden. Achteraf: “Ik zag die afstand opeens en dacht, laat ik er maar voor gaan. Hij heeft een enorme galopsprong.” De 20-jarige publiekslieveling Oliver Fletcher reed an de Amerikaanse op een negenjarige, wat wel een beetje een nadeel is als je tussen zoveel ervaren mensen en paarden een barrage moet rijden. Hij ging dus ook voor het foutloze rondje, hoewel hij wel versnelde op de laatste lijn. Heel knap gereden, foutloos en nog voorbij Underhill op een uiteindelijke vijfde plek.

Jessica Springsteen met Don Juan van de Donkhoeve. Foto: Jorge Cunha / GCT

Philippaerts en Smolders

Olivier Philippaerts deed zijn best om de Amerikaanse in te halen met H&M Miro. Het was een uitstekend rondje, maar de lijn naar de combinatie kon hij niet reproduceren en zijn grote vos lijkt net iets langer boven de sprongen te hangen dan het paard van Springsteen. Philippaerts was tevreden over de prestatie van zijn paard: “Hij is goed in vorm en gaat mee naar het EK.” Ook Harrie Smolders ging er voor met de attente Monaco. Na een fikse rammel halverwege, koos de Nederlander ervoor om niet helemaal uit zijn dak te gaan op de laatste lijn. Hij kwam een fractie achter Philippaerts binnen. De negenjarige Point Break onder lokale held Ben Maher was de laatste paard in de ring. Dat ging op de tweede hindernis al mis en daarmee werd Springsteen de winnares (tweede keer ooit) en mocht Smolders de dikke punten van de derde plaats incasseren.

Volgende week Valkenswaard

Volgende week staat Valkenswaard op het programma, waar Van der Vleuten en Smolders allebei een thuiswedstrijd rijden. Het wordt heel spannend wie er daarna het klassement zal leiden.

Uitslag GCT Londen

Tussenklassement GCT 2023

Bron: Horses.nl