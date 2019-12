Jessica Springsteen zet Belgen op achterstand in hol van de leeuw

In de Big Tour rubriek van Mechelen gisteravond was Jessica Springsteen haar Belgische concurrenten te snel af. In het 1.50m parcours hielden slechts vier combinaties de dubbel 0 op het scorebord. Na de negen-koppige barrage kwam Springsteen uiteindelijk als beste uit de bus. De amazone verwees Niels Bruynseels, 'Talent van het Jaar' Thibeau Spits en Pieter Devos naar de plekken twee tot en met vier.

Springsteen zadelde voor de proef haar zeer snelle Volage du Val Henry (v.Quidam de Revel). Als voorlaatste starter in de barrage had ze alle kaarten in handen om de winst voor de Belgen weg te kapen en hierin slaagde de Amerikaanse ook. Springsteen klokte een zeer snelle tijd van 34.18 en ging er met de winst vandoor. Niels Bruynseels moest genoegen nemen met de tweede prijs. De Belg finishte met Kopernic van Orti (v.Diamant de Semilly) in 34.28 en moest in Springsteen zijn meerdere erkennen.

Top van het klassement

Thibeau Spits, afgelopen week verkozen als ‘Talent van het Jaar’ in Mechelen, maakte het podium compleet. De 18-jarige ruiter deed er met Classic Touch DH (v.Casall) 35.50 seconden over en eindigde als derde. Pieter Devos en Carpe Diem DV Z (v.Contact vd Heffinck) kwamen door de finish in 36.64 en vielen net naast het podium op de vierde plaats. Henrik von Eckermann stuurde Best Boy (v.Contagio) rond in 35.39, maar door de vier strafpunten viel de Zweed terug naar de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl