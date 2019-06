Jeugd springteams EK De Wolden bekend

Voor de Europese Kampioenschappen springen voor Children, Junioren en Young Riders in eigen land hebben bondscoaches Edwin Hoogenraat en Luc Steegs hun teams bekend gemaakt. Van 8 tot en met 14 juli vindt de titelstrijd plaats in het Drentse Veeningen op het prachtige terrein van CH De Wolden.

Bondscoach Luc Steeghs kijkt met vertrouwen richting het EK. “De junioren hebben in de afgelopen weken sterk gereden met de overwinning in de landenwedstrijd van Lamprechtshausen, de tweede plaats in Wierden en de derde plaats in Hagen. We gaan met hoge verwachtingen naar De Wolden.”

‘Ik ga er van uit dat we een thuisvoordeel hebben’

De Young Riders waren misschien wat minder vooraan in de uitslagen te vinden de afgelopen weken maar voor Steeghs zegt dat niet zo veel. “Lars Kersten en Rowen van de Mheen hebben ook al goed gereden op tweesterren-niveau en hebben net als Veronique Morsink en Tom Schellekens al EK-ervaring bij de junioren. Bas Moerings is een hele competitieve ruiter en is heel goed in vorm met zijn paarden.”

“Ik ga er van uit dat we een thuisvoordeel hebben in De Wolden. Mijn ruiters kennen de omstandigheden en met de aanmoedigingen van het eigen publiek moet dat zeker een boost geven. Ik weet wel dat ze extra gemotiveerd zijn en ikzelf natuurlijk ook”, lacht Steeghs.

Children

“Ik ga met een heel goed team en vol goede moed naar het EK”, vertelt Edwin Hoogenraat, bondscoach van de Children. “Ze zijn heel erg goed met paardrijden bezig en de resultaten zijn heel constant geweest. We staan dan ook tweede in de landenranking en dat is ook mooi voor de finale later in het seizoen. Naast de goede paarden die we in het team hebben, heb ik ook gekozen voor de ervaring die ze al hebben voor hun leeftijd. Emma en Finn hebben vorig jaar al het EK gereden en een voordeel is ook dat ze allen van huis uit veel mee krijgen.”

Young riders (tot en met 21 jaar)

Lars Kersten – Dobbey (v.Zirocco Blue VDL)

Rowen van de Mheen – Q-Verdi (v.Verdi)

Bas Moerings – Fosther (v.Vigo d’Arsouilles)

Veronique Morsink – Entrepreneur (v.Clinton)

Tom Schellekens – Casander (v.Lord Z)

Junioren (tot en met 18 jaar)

Elize van de Mheen – Ferdinand B (v.Verdi)

Mel Thijssen – Cartolana 2 (v.Cartagran)

Beau Schuttelaar – Illinois Z (v.Iowa)

Gerrit Veenstra – Loridon van T&L (v.Horion de Libersart)

Elike Morsink – Dakina II (v.Indoctro)

Children (12 tot en met 14 jaar)

Emma Bocken – Dagma (v.Tangelo van de Zuuthoeve)

Finn Boerekamp – Gradini (v.Diarado)

Jorinde Dolfijn – Providence (v.Air Jordan)

Wesley de Boer – Esprit de Pomme (v.Berlin)

Thijmen Vos – Theo 149 (v.Talkative xx)

De verwachting is dat ongeveer 300 deelnemers uit meer dan 30 landen in De Wolden zullen neerstrijken voor het EK. Alle dagen is het evenement gratis toegankelijk.

