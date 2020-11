Jeugdamazone Iris Michels wint avondrubriek Opglabbeek

De donderdagavond in Opglabbeek werd afgesloten met een Twee Fasen 1,30m-rubriek. De achttienjarige Iris Michels stuurde Flora (Verdi TN x Concorde) overtuigend naar de zege. De Brabantse hield de jonge Belg Thibeau Spits een dikke seconde achter zich.

In de druk bezet 1,30m-proef reed Iris Michels een sterke wedstrijd met haar tienjarige Verdi-dochter Flora. Ze finishte in een tijd van 30,99 seconde en pakte de zege. Weer een mooi resultaat voor Michels die met Flora onder meer in augustus derde werd in Valkenswaard in de Grote Prijs voor junioren.

Achter Michels werd Thibeau Spits tweede met Virocondo Z (v. Va-Vite) in 32,10 seconden. Marek Maitala werd derde op Hotesse de Laubry (v. Atlantic VDL) in 32,52 seconden. De top vijf werd volgemaakt door Henrik von Eckermann met de KWPN-merrie Happy Loma (v. Berlin) en opnieuw Thibeau Spits, nu met de Baltic VDL-dochter Felotti VDL.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl