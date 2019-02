Jeugdige Cruciotti start week 7 Wellington met zege op Cantos-dochter

De 5*-openingsrubriek van week 7 op het Winter Equestrian Festival in Wellington kwam op naam van de 21-jarige Kelli Cruciotti met haar Cantos-dochter Zidante. Voor de jonge Amerikaanse kwam de overwinning onverwachts: "Ik heb nog nooit een rubriek gewonnen hier op WEF, of het nou een twee- of vijfsterren wedstrijd of welke ster dan ook was." De vijftienjarige merrie was het eerste junioren-paard van Cruciotti en het duo is samen opgegroeid naar het internationale niveau.

In de Twee Fasen-wedstrijd over 1,45m was Kelli Cruciotti met Zidante de snelste foutloze combinatie. Cruciotti hield gerenommeerde ruiters als Rodrigo Pessoa, Beezie Madden en de altijd vlugge Kirsten Vanderveen achter zich. De jonge Amerikaanse was blij met het resultaat. Ze heeft het fokproduct van M.H. Cornelissen uit Zeeland sinds haar junioren tijd in haar bezit. Zidante kwam in 2013 al 1,30m-paard bij haar op stal, samen groeiden ze naar dit niveau.

‘Ze moet er geloof in hebben’

“Van nature heeft ze niet helemaal het vermogen voor 1,45m-proeven”, vertelt Cruciotti, “dus ze moet er geloof in hebben dat ze het kan. We geven haar altijd een paar weken rust voor een belangrijke wedstrijd, een week voor de wedstrijd laten we haar dan eerst een 1,30m-rubriek lopen om haar het gevoel te geven dat ze het makkelijk kan.”

Twee tiende verschil

Nu pakte de Amerikaanse de zege in 24,60 seconden en bleef de nummer twee, Carlos Hank Guerreiro met H5 Quantador 3 (v. Quinta Real) ongeveer twee tiende voor. Marilyn Little werd derde op Clearwater (v. Clearway) in 24,98 seconden.

Kijk hier naar de winnende rit.

KWPN top drie in 5*-1,40m

In de 5* 1,40m rubriek was het een KWPN feestje. Kirsten Vanderveen won op de Padinus-dochter Bull Run’s Divine Fortune. Lillie Keenan stuurde de merrie Be Gentle (v. Ticallux Verte) naar de tweede plek. Ze werd op de voet gevolgd door Beezie Madden met Garant (v. Warrant) die onder Willem Greve wereldkampioen werd.

Bron persbericht/Horses.nl