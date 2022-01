Jimmy Torano wint met Chewbacca HCC eerste internationale rubriek WEF 2022

Het Winter Equestrian Festival (WEF) 2022 ging gisteren verder met de tweede week van het 13 weken lange circuit, dat tot 3 april topspring-, hunter- en equitation-wedstrijden biedt. Jimmy Torano en Chewbacca HCC (v. Clarimo) startten de eerste internationale week in Wellington met een overwinning in de 1.40m-rubriek direct op tijd voor FEI-paarden.

De openingsrubriek was een echte inloopproef voor de combinaties. 36 combinaties stonden op de startlijst, maar 22 ruiters reden de proef helemaal uit. Jimmy Torano en de tienjarige Holsteiner Chewbacca HCC waren met een foutloze rit in 76,093 seconden de besten.

De Amerikaan werd gevolgd door David O’Brien met EL Balou Old (v. Eldorado vd Zeshoek) in 76.478 seconden. Shane Sweetnam maakte de top drie vol op Alejandro (v. Acorado’s ASS) in 76,695. Beste Nederlands gefokte paard kwam op plaats zes. Het was de Spartacus-zoon Harley D die onder Vasco Flores één tijdfout opliep.

Nationale 1,40m-rubriek

Cathleen Driscoll was oppermachtig in de nationale 1,40m-rubriek die in twee secties werd geklasseerd. De Amerikaanse won de Twee Fasen-proef sectie A met Flotylla (v. Alvaro) en sectie B met Arome (v. Norway de la Lande). Tweede in sectie A was Catherine Tyree op Primo Troy (v. Clinton), in sectie B was het Lorcan Gallagher met de door de familie Angenent gefokte Ariana (v. Cantos).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl