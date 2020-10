Jochems en Greve in top tien rankingproef Oliva

In een drukke barrage van de 1,45m rankingproef gisteren in Oliva sprongen Kevin Jochems en Willem Greve de top tien binnen. Jochems werd zesde met Balou Z (v. Balou du Rouet) en de KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado Vd Zeshoek) kwam onder Greve uit op een negende plaats. Richard Vogel won de rubriek, zijn tweede zege van de dag.

22 van de 60 deelnemers aan de 1,45m rubriek kwamen terug voor de barrage. Richard Vogel werd de overtuigende winnaar. De Duitser is in goede doen op de tour in Oliva, de winst in de rankingproef was zijn dertiende. Eerder op de dag won Vogel het 1,40m met Stardust Degli Assi, de zege in de proef voor wereldranglijst punten pakte hij met de Holsteiner Lesson Peak (v. Lord Z). De barrage legde de Duitser af in 34,20 seconden.

Cox en Boisset op twee en drie

Op bijna een seconde (35,12) werd Karel Cox met Curiano Van Maarle Z (v. Canabis Z) tweede. Harold Boisset uit Frankrijk werd derde met T’Obetty du Domaine (v. Kashmir van Schuttershof) in 35,27 seconden.

Jochems en Greve beiden foutloos

Kevin Jochems had de elfjarige merrie Balou Z gezadeld. In de barrage klokte hij een tijd van 36,54 seconden en werd daarmee zesde. Willem Greve stuurde de KWPN-hengst Highway M TN foutloos rond in 40,92 seconden, goed voor de negende plaats.

Schuttert net buiten de prijzen

Hendrik-Jan Schuttert had ook de barrage bereikt, maar zijn Tornesch-dochter Halla kreeg een balk. Schuttert eindigde buiten de prijzen op de zeventiende laats.

Bron Horses.nl