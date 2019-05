Jochems en Greve presteren sterk in 4*GP Groß Viegeln

In Groß Viegeln plaatsten slechtst zes van de 50 combinaties zich voor de barrage, waaronder Kevin Jochems en Willem Greve en vier Duitsers. De hoofdprijs van 33.000 euro ging met Tobias Meyer mee naar huis. Kevin Jochems werd tweede en Willem Greve zesde in de 4* 1,60m Grand Prix.

Slechtst zes van de 50 combinaties plaatsten zich voor de barrage, waaronder Kevin Jochems en Willem Greve en vier Duitsers. Als eerste starter in de barrage zette de Duitser Harm Lahde met Oak Grove’s Heartfelt (Heartbreaker x Rubens Du Ri D’Asse) een snelle ronde neer. Lahde klokte 39,28, maar gooide onderweg een balk uit de lepels, waardoor Harm uiteindelijk vierde werd. Willem kwam als tweede in de barrage aan de start met Zypria S (Canturo x Lux). De Nederlander kreeg onderweg een fout en met een tijd van 42,10 eindigde Greve uiteindelijk als zesde.

Top van het klassement

Felix Haßmann reed als derde starter met SIG Chaccinus (Chacco-Blue x Acord II) een tijd van 40,48 en eindigde door een fout uiteindelijk als vijfde. Markus Beerbaum en Cool Hand Luke (Contendro x Argentinus) hielden wel de nul op het scorebord en finishten in 39,03. Lang kon Beerbaum niet van de leiding genieten. Tobias Meyer dook met Quintair (Quintero x Con Air Z) onder de tijd van Markus en kwam binnen in 37,41. Als laatste starter probeerde Kevin met Cristello (Numero Uno x Voltaire) Meyer van zijn troon te stoten. Jochems reed een foutloze ronde in 38,73 en moest in Meyer zijn meerdere erkennen.

Bron: Horses.nl