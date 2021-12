Jochems en Smolders vijfde en zesde in puntenspringen

De eerste rubriek van de zondag een Genève was het puntenspringen. In de 1,40m rubriek was Jérôme Guery die met de Holsteiner Uniquo (v. Uriko) de 65 punten bij elkaar sprong in de snelste tijd. Kevin Jochems en Harrie Smolders vergaarden ook de volle 65 punten. Jochems werd met de Berlin-dochter Sweet Tricia vijfde, Smolders reed zijn jonge talent Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) naar de zesde plaats.

De Zwitserse Aurelia Loser zette als tweede in de rubriek een scherpe tijd neer. Met Blow Up de Banuel (v. Diamant de Semilly) reed ze 65 punten bij elkaar in 50,69 seconden. Ze bleef hiermee lang aan de leiding tot dat ze alleen nog door Jérôme Guery en Uniquo voorbij werd gestreefd. De Belg klokte 49,78 seconden. Michael Jung sprong als laatste van de groep zijn Chasandra (v. Sandro Boy) naar de derde tijd (51,64 seconden).

Jochems en Smolders zonder fouten

Van de Nederlanders was Harrie Smolders de eerste die in de ring kwam. Met de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Uricas vd Kattevennen pakte hij de 65 punten in 55,30 seconden. Het bleek goed voor de zesde plaats. Even na Smolders was het de beurt aan Kevin Jochems. Ook hij bleef met Sweet Tricia zonder fouten en de klok stopte bij de uiteindelijk vijfde tijd van 53,61 seconden.

Thijssen snel maar met fout

Sanne Thijssen had nog steeds het goede gevoel van de zege in de Credit Suisse Challenge van gisteravond, in ieder geval de snelheid. Op Hi There (v. Nabab de Reve) was ze met 50,04 seconden een van de snelste, maar ze kreeg een fout en met 25 punten werd ze zeventiende.

Bron Horses.nl