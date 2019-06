Jochems pakt podiumplaats in GP Sopot

Kevin Jochems is met Cristello (v. Numero Uno) derde geworden in de Grote Prijs van Sopot over 1m60, dankzij twee foutloze omlopen. Deze Longines GP, die tevens een kwalificatiewedstrijd is voor het EK in Rotterdam, werd met overmacht gewonnen door Daniel Deusser en Jasmien vd Bisschop (v. Larino).

Deusser kwam anderhalve seconde sneller over de finish dan de Letse nummer twee, Kristaps Neretnieks en Moon Ray (v. Cornet Obolensky).

Van Grunsven vierde

De vierde plaats was voor Jens van Grunsven en Cika (v. Can Cun la Silla). Zij kwamen 6/10 langzamer dan Jochems over de meet, maar reden ook tweemaal foutloos.

Uitslag

Bron: Horses.nl