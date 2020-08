Jochems tweede in 1m45 met Bo

In het Belgische Bornival, bij Nijvel, vindt dit weekend een 2* CSI plaats. In de hoofdrubriek van de dag wasde winst voor de Luxemburgse Charlotte Bettendorf met Baladine du Chanu (v. Kannan). Kevin Jochems pakte met Bo (v. Labor's VDL Indorado) de tweede plaats en dik 5.000 euro. Koen Vereecke was derde met Arioso du Bois (v. Rock 'N Roll Semilly).

Jack Ansems had met Excellent (v. Lexicon) 5 strafpunten in het basisparcours en klasseerde zich niet. Zondag is in Bornival de Grand Prix. Ook daarin staan Jochems en Ansems op de startlijst.

Uitslag

