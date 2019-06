Kevin Jochems weer goed bezig in Sopot

In de belangrijkste rubriek van de dag, de CSIO5* Longines ranking rubriek direct op tijd over 1m60, ging Daniel Deusser er op Kiana van het Herdershof (v. Toulon) voor Duitsland met de winst vandoor. Kevin Johcems finishte hier als vijfde met Faithless MVDL (v. Ukato).

De tweede plaats in het 1m60 was voor de Ier Billy Twomey en Lady Lou (v. Caesario), derde werd Fransman Simon Delestre met Chadino (v. Chacco-Blue). Ook Bart Bles met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Willem Greve met Formidable (v. Carambole) deden goede zaken, met respectievelijk een achtste en negende positie.

Speed Challenge

Ook in de Poolse speed challenge over 1m45 kwam Jochems prima mee. Met Enjoy (v. Viceroy T.) kwam hij tot de vierde positie. De rubriek was voor Olivier Robert met Vadrouille d’Avril, die ruim 2,5 seconden sneller was dan de concurrentie.

Chat Botte

De laatste rubriek van de dag, een tweefasenwedstrijd over 1m50 kende geen opvallend Nederlandse ruiters, maar wel een bekend winnend paard. Chat Botte du Ruisseau Z (v. Casall), die Billy Twomy vorig jaar van Johnny Pals overnam, won zijn eerste internationale rubriek onder de Ier. De vos staat bekend om zijn capriolen in de ring én om zijn vermogen. Met Pals speelde de hengst een belangrijke rol bij de winst in de Nations Cup in Zweden vorige zomer.

