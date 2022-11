Jockeys springen voor goede doel op London International Horse Show

De beste jockeys van Groot-Brittannië en Ierland nemen het weer tegen elkaar op in het zadel van springpaarden op de London International Horse Show. Met deze springwedstrijd, op veler verzoek terug op het programma, wordt er geld ingezameld voor het fonds voor geblesseerde jockeys, de Injured Jockeys Fund. De wedstrijd van 2022 is een vrouwen-tegen-mannenwedstrijd en vindt plaats op maandagavond 19 december.

Aan het hoofd van het mannenteam staat 20-voudig kampioen National Hunt jockey Sir Anthony ‘AP’ McCoy, die zal proberen het resultaat van 2019, waarin de vrouwen wonnen, om te draaien. Uit de wereld van de Flat Racing komt Jim Crowley, die zijn professionele carrière over hindernissen begon bij springlegende Harvey Smith. Sinds zijn overstap naar vlakke baan racen is Crowley gekroond tot kampioen jockey. Hij won veel van ’s werelds meest prestigieuze races, zoals recentelijk de Group 1 Juddmonte International Stakes met Baaeed, momenteel het hoogst gewaardeerde paard ter wereld.

Echtpaar Harry Skelton en Bridget Andrews

Zij zullen worden vergezeld door 2021 kampioen National Hunt jockey Harry Skelton, zoon van de Olympische dubbele gouden medaillewinnaar Nick Skelton CBE. De vrouw van Skelton, Bridget Andrews, zal een centrale rol spelen in het meisjesteam. Andrews is een Cheltenham Festival winnares.

Tweede echtpaar

Een andere man-en-vrouw combinatie die waarschijnlijk head-to-head zal gaan op The London International Horse Show zijn flat jockeys Tom Marquand en Hollie Doyle. Doyle behaalde haar eerste klassieke overwinning in de French Oaks en werd daarmee de eerste Britse vrouwelijke jockey die een klassieker won. Haar man Tom Marquand is ook een Klassieker winnaar met de St Leger Stakes in 2020.

Materiaalpech

Vooruitblikkend op het evenement van 2022 zei McCoy, voorzitter van het Injured Jockeys Fund: “Bij een van onze vorige optreden in de Markel Jockeys Jumping hadden we materiaalpech en werden we verslagen door de meisjes. Dus dat gaan we dit jaar rechtzetten. Maar in alle ernst, het is voor een goed doel: het Injury Fund – en we doen allemaal graag mee.”

Bron Londonhorseshow.com