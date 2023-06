Jody van Gerwen snelt naar overwinning in LR 1,45m Lier

In Lier werd zojuist de hoofdrubriek van de dag, een Longines Ranking-proef over een hoogte van 1,45m, afgewerkt. In de zevenkoppige barrage wist Jody van Gerwen haar hoofd koel te houden en Bright Side 3 (v. Balou du Rouet) naar de overwinning te sturen. Duitsland en Brazilië maakten de top drie compleet terwijl Amanda Slagter als vierde eindigde.

Van de 57 combinaties wisten zeven zich te plaatsen voor de barrage waaronder Jody van Gerwen en Amanda Slagter. Van Gerwen was voor iedereen een maatje te groot en reed Bright Side in 39.20 seconden naar de overwinning. Amanda Slagter kreeg met Cornet Blue Ps (v. Chacco-Blue) een fout in de barrage maar wist dankzij een snelle tijd van 37.00 seconden nog wel als vierde te eindigen.

Jody van Gerwen was een van de twee amazones die ook in de barrage foutloos wist te blijven. De ander was de Duitse Justine Tebbel die met Glassgo du Beaupre (v. Qody de Saint-Aubert als tweede wist te finishen. Eduardo Pereira de Menzes maakte de top drie compleet door H5 Origi Horta (v. Kasanova de La Pomme). met vier strafpunten in 35.75 seconden naar de finish te rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl