Joelle Muijres door ongelukkige val niet op NK Children

De dertienjarige Joelle Muijres kan niet mee strijden op de Nederlandse kampioenschappen in Deurne. De amazone die de laatste tijd succesvol onderweg was bij de Children, liep op het concours in Lier een gebroken rib op bij een ongelukkige val van een jong paard.

Dit voorjaar had Joelle Muijres al enkele goede internationale resultaten neergezet met de achtjarige Kobalt Expres WS (v. Global Express VDL). In Opglabbeek werd Muijres tweede met het Nederlandse team in de landenwedstrijd voor Children. Zij was de enige van het team die twee nulrondjes reed. Vervolgens wist de combinatie ook nog derde te worden in de Grand Prix.

Bron persbericht