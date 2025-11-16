Joep Schaap snelt naar winst in Children GP Opglabbeek

Het internationale springconcours voor de jeugd in Opglabbeek werd zondagmiddag afgesloten met winst voor Joep Schaap, die met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) de Grote Prijs bij de Children op naam schreef. De combinatie was vorige week ook al succesvol in het Children-toernooi in België. Wim Vos was in deze rubriek derde met Ceio Zachary Z en Amy Tan kwam net naast het podium op plaats vier uit, met Nabucho (v. Chacoon Blue).

Nanna Adams werd zesde bij de Children, met Double Dees (v. Quintender 2). Zij zag een balkje vallen in de barrage.

Eerder op de dag was er in de GP voor de junioren ook prijs voor Ava Eden van Grunsven. Zij werd met Darwin DDL (v. Quantum) achtste.

