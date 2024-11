Joep Schaap wint Children GP Opglabbeek

Joep Schaap heeft met Cadeauminka (v. Kannan) de 1,30 m Grote Prijs voor Children gewonnen in het Belgische Opglabbeek. Bij de U25 ruiters was er ook Nederlands succes. Daar werd Yves Willems met Highway (v. Tangelo vd Zuuthoeve) tweede in de 1,45 GP.

De Grand Prix voor de U25 ruiters werd gewonnen door Noora von Bülow uit Groot Brittannië. Zij was met Balinsky (v. Balou du Rouet) een stukje sneller in de barrage dan Willems. Ook de derde plek was voor een Britse: Antonia Platt met Marvin van de Waterhoeve (v. Falco).

Children

Bij de Children ging de tweede plek achter Joep Schaap naar de Belgische Chanel de Roeck met Camille van de Lenteakker Z (v. Comme Il Faut), zij was een halve seconde langzamer in de barrage dan de Nederlander. De derde plaats was voor de Zweedse ruiter Jonathan Hansson met Mac Jack Courtier (v. Indoctro).

Junioren

In de Junioren GP op zondagochtend kregen zowel Logan Fiechter als Siebe Leemans een tijdfout in de basisomloop. Zij eindigden daarmee op plaats negen en elf. Deze rubriek werd gewonnen door de Zweedse Mathilda Hansson met Dyneine de Lilau.

Bron: Horses.nl