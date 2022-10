John Perez Bohm en Gigi-Carmen snellen naar zege in 5*-rankingproef San Miguel

De Colombiaan John Perez Bohm reed een sterke 1,50m-proef direct op tijd met de KWPN-merrie Gigi-Carmen (v. Bacardi VDL). In een tijd van 72,22 seconden kaapte het paar de zege voor de neus weg van Lillie Keenan met de NRPS-merrie Cadeauminka (v. Kannan). In de MLSJ teamwedstrijd won team Helios met Bliss Heers, Eugenio Garza Perez en Ashlee Bond.

John Perez Bohm reed een mooi, snelle ronde met de Bacardi VDL-dochter Gigi-Carmen, een fokproduct van Burgers uit Moergestel. De foutloze ronde in 72,22 seconden ruim genoeg voor de zege. Lillie Keenan was met Cadeauminka bijna twee seconden langzamer. De NRPS-merrie van Kannan werd eerder door Willem Greve gereden en is gefokt door Sandra Schmücker. Derde werd Lacey Gilbertson in het zadel van Karlin van ’t Vennehof (v. Fantomas de Muze).

Team Helios win teamwedstrijd

Nadat team Helios het seizoen waren begonnen met een overwinning tijdens de openingswedstrijd in Vancouver, Canada, boekten Ashlee Bond (ISR), Eugenio Garza (MEX) en Bliss Heers (USA) gisteren nog een overwinning. De twee overwinningen worden gecombineerd met twee andere topposities in Traverse City en Toronto eerder dit jaar, waardoor ze de ranglijst ruimschoots aanvoeren.

Spy Coast Spies tweede

Garza en Victer Finn DH Z (v. Va Vite) leidden het team naar de zege met een foutloos optreden in de barrage tegen Jordan Coyle en Picador (v. Lupicor) van team Spy Coast Spies. De foutloze rondes van Bond op Donatello 141 (v. Diarado) en Heers op Antidote de Mars (v. Diamant de Semilly) droegen bij aan de overwinning.

Team Eye Candy derde

Coyle kreeg een balk in de barrage en eindigde als tweede met teamgenoten Lacey Gilbertson op Karlin van’t Vennehof en teammanager Shane Sweetnam op Birdy du Thot (v. Magic d’Elle). Team Spy Coast Spies behaalde zijn vierde runner-up positie van het seizoen. Op de derde plaats eindigde team Eye Candy, een volledig Iers team met Paul O’Shea op Squirt Gun (v. Diarado), Connor Swail op Gamble (v. Vingino) en Richie Moloney op Rocksy Music (v. Ars Vivendi.

Bron persbericht