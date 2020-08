Johnny Pals en Laura Kraut schrijven beide een Grote Prijs op naam op Sentower Park

Gisteren werden op het Sentower Park in Opglabbeek op de slotdag twee Grote Prijzen verreden. De Grand Prix van de 1* viel in de Nederlandse handen van Johnny Pals. In de 2* GP was dan weer Laura Kraut iedereen te snel af.

In de 1* GP wisten in totaal zeven combinaties de lei schoon te houden in het basisparcours. Als vijfde starter in de barrage had Pals al een paar rondes kunnen zien en wist wat hem te doen stond. De ruiter stuurde Captain Cooper (v.Cooper vd Heffinck) rond in 40.78 en liet hiermee het Nederlandse volkslied door de speakers van het Sentower Park schalmen. Jerome Schmidt en Etoille (v.Corlensky G) volgden op de voet. Het Belgische duo kwam binnen in 41.30 en moesten in Pals hun meerdere erkennen. Wilm Vermeir maakte met Noisette van de Ceulshaegen (v.Toulon) de top drie compleet.

2* GP voor Kraut

Later op de middag werd de 2* Grand Prix verreden en hier kwamen acht combinaties foutloos aan de finish in het basis parcours. Als voorlaatste starter reed Laura Kraut voor wat ze waard was en dook bijna twee seconden onder de tijd van de nummer twee. Kraut finishte met Casco Bay (v.Quaprice Bois Margot) in 38.28 seconden en mocht de hoofdprijs van 6350 euro in haar zak steken.

De Duitser Nicola Pohl passeerde met Exelero (v.Chacco Blue) in 40.21 de finishlijn en mocht als tweede opstellen. Axel Vandoorne en Filippo T Z (v.Flipper d’Elle) tekenden voor plaats drie met een tijd van 42.13 seconden.

Bron: Horses.nl