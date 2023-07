Johnny Pals’ GP-hengst Fernando met pensioen

Johnny Pals heeft op social media bekend gemaakt dat zijn Grand Prix-hengst Fernando (v. For Pleasure) met sportief pensioen gaat. De nu 17-jarige hengst blijft wel beschikbaar voor de fokkerij. Johnny Pals en Fernando behaalden samen mooie successen en sprongen mee op het hoogste niveau. Ze vertegenwoordigden Nederland in meerdere Nations Cup-wedstrijden en schreven meerdere Grote Prijzen op hun naam.

Johnny Pals bedankt Fernando voor zijn jarenlange inzet en bedankt ook zijn eigenaren Jan Vink en Kees van de Oetelaar. Fernando speelde een belangrijke rol in de succesvolle carrière van Pals en bracht hem de hele wereld over voor de grootste concoursen. In 2016 wonnen ze met het Nederlandse team de Nations Cup wedstrijd in Dublin en twee jaar geleden werden ze tweede in de Global Champions Tour van Valkenswaard. De hengst gaat nu met sportief pensioen maar blijft vers beschikbaar voor de fokkerij.

Bron: Instagram